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Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в подрыве автомобиля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля на севере столицы, сообщили в среду "Интерфаксу" в суде.

Срок ареста фигуранта будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Как уточнили в пресс-службе суда, Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство, в том числе общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 - п.п. "а, е, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ), и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 221.1 УК РФ).

Утром в среду во дворе одного из домов по Синявинской улице в Москве произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что владельцем автомобиля является полковник Вооруженных сил РФ, руководитель одного из подразделений Генштаба. По словам собеседника агентства, взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте было заложено под водительское сиденье.

Позднее в Следственном комитете заявили об установлении личности подозреваемого в подрыве.

В свою очередь, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что подозреваемый скрылся в Турции.

Позднее турецкие СМИ сообщили о задержании фигуранта в Бодруме.

Евгений Серебряков
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