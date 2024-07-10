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Польша выступила за проведение учений НАТО по установке морских мин на Балтике

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Польша инициировала проведение учений по минированию Балтийского моря, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский.

"Мы укрепляем оборону стран НАТО в Балтийском море. От имени министерства национальной обороны по случаю начинающегося саммита НАТО я подписал письмо о намерениях относительно совместных закупок морских мин и учений военно-морских сил по их установке", - говорится в сообщении замглавы польского Минобороны в его официальном X-аккаунте.

В свою очередь, как сообщило агентство PAP, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя подписание этого документа, заявил, что "после присоединения Финляндии и Швеции (к НАТО - ИФ) Балтийское море фактически является внутренним морем альянса".

Польша НАТО Балтийское море
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