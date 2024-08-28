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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

Военные НАТО отрабатывают тактическое наведение авиации на учениях в Литве

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Литве на полигоне у границы с Калининградской областью на международных учениях Arsus Vilkas 24-2 военные отрабатывают тактическое наведение авиации на наземные цели, сообщило литовское Министерство национальной обороны.

"Международные учения Arsus Vilkas 24-2 проходят на полигоне в Казлу-Руде (город в юго-западной Литве, близ границы с Калининградской областью - ИФ). Основная цель учений, организуемых штабом Сухопутных войск, - отработка умений военнослужащих Литвы, Эстонии, США и боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированных в Литве, Латвии и Эстонии, планировать и координировать непосредственную поддержку с воздуха", - сказано в пресс-релизе.

На первом этапе учений "унифицировались теоретические знания участников учений и проходил обмен передовым опытом, полученным в результате участия в международных курсах и учениях за рубежом". Участников учений ознакомили со сценарием тактического учения, прошла презентация вооружения, техники и средств союзников, а также возможностей истребителей Eurofighter Typhoon, задействованных в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Второй этап учений пройдет с 28 по 30 августа. "Военнослужащие, участвующие в учениях, будут управлять самолетами, выполняющими задачи миссии Балтийской воздушной полиции, отрабатывать стандартные процедуры призыва самолетов и осуществлять тактическое наведение самолетов с помощью специального лазера и радиосвязи", - сообщили в пресс-службе.

НАТО Казлу-Руде Литва Балтия Калининградская область Минобороны
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