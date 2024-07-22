Выделены средства на создание погранперехода между РФ и КНР на острове Большой Уссурийский

Большой Уссурийский остров Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Средства для создания погранперехода между Россией и Китаем на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае уже выделены, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в понедельник прибыл с рабочим визитом в Хабаровск. Ему продемонстрировали мастер-планы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, рассказавший об этих проектах, упомянул и о планах совместного с КНР освоения острова Большой Уссурийский.

"Этот проект мы рассчитываем уже в этом году начать. Тут мы, конечно, очень просим, чтобы погранпереход был построен в те сроки, которые определил президент", - обратился он к премьеру.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что средства для погранперехода уже выделены.