Поиск

Выделены средства на создание погранперехода между РФ и КНР на острове Большой Уссурийский

Выделены средства на создание погранперехода между РФ и КНР на острове Большой Уссурийский
Большой Уссурийский остров
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Средства для создания погранперехода между Россией и Китаем на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае уже выделены, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства в понедельник прибыл с рабочим визитом в Хабаровск. Ему продемонстрировали мастер-планы Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, рассказавший об этих проектах, упомянул и о планах совместного с КНР освоения острова Большой Уссурийский.

"Этот проект мы рассчитываем уже в этом году начать. Тут мы, конечно, очень просим, чтобы погранпереход был построен в те сроки, которые определил президент", - обратился он к премьеру.

Мишустин, в свою очередь, отметил, что средства для погранперехода уже выделены.

Хабаровский край РФ Китай Большой Уссурийский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков назвал политизированным отказ Франции журналистам из РФ в праве освещать ОИ

В Кремле намерены дождаться конкретных шагов Киева к диалогу о мире

В Кремле намерены дождаться конкретных шагов Киева к диалогу о мире

Иран начал морские учения в Каспийском море с участием России

Верховный суд РФ признал законным последний приговор Навальному

Апелляционный суд утвердил заочный приговор пресс-секретарю Meta Стоуну

Апелляционный суд утвердил заочный приговор пресс-секретарю Meta Стоуну

ФСБ пресекла канал переправки из Европы взрывчатых веществ в РФ

В Апшеронске люди пострадали при взрыве газа в алкомаркете

В Якутии найдены погибшими пассажиры и пилот пропавшего вертолета

Военная операция на Украине

В Туапсе потушили пожар на НПЗ после падения беспилотника

Военная операция на Украине

Инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена в результате падения обломков беспилотника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });