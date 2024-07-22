Израильские военные призвали к эвакуации жителей Хан-Юниса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные, готовясь к новым ударам по террористам ХАМАС в районе Хан-Юниса в секторе Газа настоятельно рекомендовала гражданским лицам эвакуироваться с востока местной гуманитарной зоны, сообщает The Times of Israel.

Жителей восточных кварталов Хан-Юниса призвали перебраться в соседнюю гуманитарную зону в Аль-Маваси.

По данным разведки, ХАМАС развернул активность в гуманитарной зоне в районе Хан-Юниса, заявляет Армия обороны Израиля. При этом за последние недели с территории зоны по Израилю неоднократно запускали реактивные снаряды.

Также в ЦАХАЛе заявили, что за истекшие сутки ее истребители и беспилотники нанесли удары по 35 целям в секторе Газа, в том числе по ракетной установке в Хан-Юнисе. Войска продолжали действовать и в Рафахе на юге анклава, в том числе 401-я бронетанковая бригада "Иквот ха-Барзель на северо-западе города, а также бригада "Гивати".