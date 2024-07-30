В Венгрии считают, что идея прекратить транзит нефти из РФ могла исходить не от Украины, а от ЕК

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава венгерского МИД Петер Сийярто во вторник заявил, что Еврокомиссия (ЕК) могла срежессировать прекращение транзита нефти из России в Венгрию и Словакию со стороны Украины, сообщает Associated Press (AP).

"Возможно, Брюссель, а не Киев, придумал все это; именно Еврокомиссия, а не власти Украины, хотела шантажировать две выступающие за мир страны, которые отказываются от поставок оружия", - написал Сийярто в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Европейская комиссия и ее председатель Урсула фон дер Ляйен должны немедленно прояснить: обращался ли Брюссель к Киеву с призывом остановить поставки нефти? Если нет, почему Еврокомиссия не предприняла никаких действий более чем за неделю?" - добавил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует предоставление Украине помощи из Европейского фонда мира до решения вопроса с поставками нефти.

"Я четко заявил, что до тех пор, пока Украина не урегулирует этот вопрос, всем следует забыть о выплате 6,5 млрд евро в качестве компенсации за поставки оружия из Европейского фонда мира. Потому что как будет выглядеть выплата 6,5 млрд евро поддержки в то время, как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" - сказал Сийярто венгерскому телеканалу ATV.

Он также сообщил, что Венгрия и Словакия совместно обратились в ЕК с просьбой начать процесс консультаций. Если же вопрос не решат, его могут передать в арбитражный суд, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной.

Венгрия и Словакия в середине июля прекратили получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" в связи с запретом на транзит, введенным Украиной. Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию (обеспечивает около трети импорта в страну), так и в Словакию (40-45%).