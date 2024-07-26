Глава МИД Израиля обвинил Иран в саботаже на железных дорогах Франции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает, что за акциями саботажа, серьезно осложнившими в пятницу движение скоростных поездов на ряде направлений во Франции, стоят "иранская ось зла и радикальный ислам".

"Акты саботажа железнодорожной инфраструктуры во Франции в преддверии открытия парижской Олимпиады были спланированы и осуществлены под влиянием иранской оси зла и радикального ислама", - написал в пятницу министр в сети X.

Кац напомнил, что "предупреждал на этой неделе своего французского коллегу Стефана Сежурне на основе имеющейся у Израиля информации, что иранцы планируют террористические атаки против делегации Израиля и всех других участников Олимпиады".

"Необходимо принять усиленные превентивные меры, чтобы сорвать эти планы. Свободный мир должен остановить Иран сейчас, пока не будет слишком поздно", - заявил глава израильского МИД.

Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило ранее в пятницу, что подверглось массированной атаке с целью парализовать сеть скоростных поездов.

В день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска "констатированы три пожара близ путей на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока". По данным французских СМИ, движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже, и восстановить его обещают лишь в понедельник.

По сообщениям европейских СМИ, нарушено также скоростное железнодорожное сообщение с Великобританией, Германией и Нидерландами.