Поиск

Глава МИД Израиля обвинил Иран в саботаже на железных дорогах Франции

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает, что за акциями саботажа, серьезно осложнившими в пятницу движение скоростных поездов на ряде направлений во Франции, стоят "иранская ось зла и радикальный ислам".

"Акты саботажа железнодорожной инфраструктуры во Франции в преддверии открытия парижской Олимпиады были спланированы и осуществлены под влиянием иранской оси зла и радикального ислама", - написал в пятницу министр в сети X.

Кац напомнил, что "предупреждал на этой неделе своего французского коллегу Стефана Сежурне на основе имеющейся у Израиля информации, что иранцы планируют террористические атаки против делегации Израиля и всех других участников Олимпиады".

"Необходимо принять усиленные превентивные меры, чтобы сорвать эти планы. Свободный мир должен остановить Иран сейчас, пока не будет слишком поздно", - заявил глава израильского МИД.

Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило ранее в пятницу, что подверглось массированной атаке с целью парализовать сеть скоростных поездов.

В день открытия парижских Олимпийских игр и в пик отъездов французов в отпуска "констатированы три пожара близ путей на скоростных линиях направлений Атлантики, Севера и Востока". По данным французских СМИ, движение поездов существенно нарушено, особенно на вокзале Монпарнас в Париже, и восстановить его обещают лишь в понедельник.

По сообщениям европейских СМИ, нарушено также скоростное железнодорожное сообщение с Великобританией, Германией и Нидерландами.

Израиль Франция Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гендиректор МАГАТЭ отметил сложности с обеспечением безопасности ЗАЭС

Власти Австралии запретили добычу урана в Национальном парке Какаду

Глава ЕК сообщила о выделении для Киева 1,5 млрд евро за счет доходов от активов РФ

Глава ЕК сообщила о выделении для Киева 1,5 млрд евро за счет доходов от активов РФ

Почти 300 тыс. человек на юго-востоке КНР эвакуированы из-за тайфуна "Гаеми"

Почти 300 тыс. человек на юго-востоке КНР эвакуированы из-за тайфуна "Гаеми"

Движение поездов нарушено во Франции в день открытия Олимпиады

Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле выразили недовольство заявлениями Харрис о ситуации в секторе Газа

Под Софией горит и взрывается склад пиротехники

Под Софией горит и взрывается склад пиротехники

Что случилось этой ночью: пятница, 26 июля

Штаб Трампа отказался согласовывать дебаты с Харрис до ее утверждения кандидатом от демократов

Штаб Трампа отказался согласовывать дебаты с Харрис до ее утверждения кандидатом от демократов
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль усиливает давление на США для ускорения поставок необходимого оружия

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });