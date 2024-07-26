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Мэр Парижа заверила, что саботаж на железной дороге не помешает церемонии открытия ОИ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Нарушение движения скоростных поездов во Франции из-за актов саботажа против железнодорожного транспорта никак не отразится на проведении церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, заявила мэр французской столицы Анн Идальго.

Идальго сказала, что попытки затруднить движение на железных дорогах не нарушили работу транспортной системы в Париже. При этом мэр назвала подобные действия неприемлемыми.

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Идальго беседовала с журналистами после встречи с королем Испании Филиппом VI.

Ранее в пятницу Национальное общество французских железных дорог (SNCF) заявило, что подверглось "массированной атаке с целью парализовать сеть" скоростных поездов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Анн Идальго Олимпийские игры Париж Франция
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