Израиль предупредил Францию о риске атак на израильтян во время Олимпиады в Париже

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Исраэль Кац в письме своему французскому коллеге Себастьяну Сежурне предупредил о риске терактов в отношении израильтян во время летних Олимпийских игр в Париже.

"Некоторые пытаются испортить праздничную атмосферу этого события", - приводят французские СМИ выдержки из письма израильского министра.

"Мы располагаем в настоящее время оценкой потенциальных угроз со стороны иранских террористических группировок и других террористических организаций, стремящихся осуществить теракты в отношении членов израильской делегации и израильских туристов во время игр", - отметил Кац.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Израиля Яэль Арад заявила, что "полностью уверена в организации должной безопасности" израильских спортсменов на играх в Париже.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.