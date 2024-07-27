Лавров надеется на понимание странами АСЕАН опасности возможного размещения РСМД в АТР

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Возможное размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР несет опасность для региона, Россия надеется, что страны АСЕАН это осознают, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда Соединенные Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, они стали производить такие ракеты, и уже пошла информация об их планах разместить такие ракеты и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Надеюсь, что страны АСЕАН прекрасно понимают ту опасность, которую таит в себе такая задумка Вашингтона", - сказал он на пресс-конференции во Вьентьяне по итогам работы на мероприятиях АСЕАН в субботу.

Лавров подчеркнул, что первым шагом по продвижению США, Великобританией и Евросоюзом элементов блоковой инфраструктуры, в том числе с ядерным компонентом, стало создание блока AUKUS.

"Тема очень рискованная и требует постоянного контроля со стороны МАГАТЭ, к чему члены AUKUS не вполне готовы. Мы добиваемся того, чтобы агентство по ядерной энергетике свои полномочия в полной мере использовало, чтобы здесь была полная транспарентность. Пока не очень получается", - добавил глава МИД РФ.

По словам российского министра, цель создания такого блока - "сделать прививку толерантности" регионы с точки зрения того, что касается размещения ядерного оружия. "Эти планы работают на подрыв этой зоны, свободной от оружия массового уничтожения", - сказал он.

"Совсем недавно Соединенные Штаты заключили с Республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании. Пока мы не можем даже добиться объяснений того, что это значит, но то, что это вызывает дополнительную тревогу, сомнений нет. Более того, пытаются и Японию подтянуть к этой схеме", - подчеркнул Лавров.

"Активно нагнетают атмосферу вокруг Корейского полуострова, занимаются милитаризацией своего там присутствия и проводят учения, которые откровенно нацелены на то, чтобы быть готовыми и к силовым действиям. Мы в связи с этим подчеркнули значение договора, который в ходе визита президента Путина был подписан им и Ким Чен Ыном в Пхеньяне, который предполагает оказание военной помощи друг другу в случае - мы это особо подчеркнули - агрессии против кого-либо из участников договора. Надеюсь, это послало сигнал предупреждения", - сказал глава МИД России.

Он отметил, что в ходе встреч с государствами АСЕАН в концептуальном плане обсуждалась необходимость развития на евразийском континенте системы безопасности, открытой для всех стран и организаций Евразии.

"Наши партнеры по АСЕАН проявили интерес к идее президента Путина о формировании системы евразийской безопасности, которая была бы неделимой и равноправной, - добавил министр. - АСЕАН готов к предметному разговору на эту тему".

Глава МИД России находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля.