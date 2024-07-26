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Лавров примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН в Лаосе

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во Вьентьяне с пятницы по субботу примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"С 26 по 27 июля во Вьентьяне министр иностранных дел Российской Федерации примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-восточной Азии (АСЕАН), в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума АСЕАН по безопасности", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что Москва рассматривает АСЕАН в качестве одного из ключевых партнеров в контексте реализации инициативы президента России о выстраивании новой архитектуры евразийской безопасности.

По словам официального представителя МИД, в ходе встреч планируется обсудить взаимодействие с ассоциацией в области политики безопасности, торгово-экономического и социально-культурного взаимодействия.

Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 июля. Он уже провел ряд двусторонних встреч. В частности, глава МИД РФ встретился с коллегами из Китая, Восточного Тимора, Индонезии, Камбоджи, Брунея, Лаоса, а также провел трехстороннюю встречу в формате РФ - Лаос - Китай.

АСЕАН Лавров Китай Мария Захарова МИД РФ
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