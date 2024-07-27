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Лавров в субботу проведет переговоры с главой МИД Южной Кореи

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в субботу встретится в Лаосе с южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёлем.

"Попросил об этой встрече новый глава МИД Южной Кореи. Мы с ним перекинулись несколькими фразами и вчера во время вечернего приема, и сегодня перед началом заседания министров государств-участников ВАС", - сказал он на пресс-конференции во Вьентьяне.

Лавров продолжил: "Наверное, я послушаю его. Раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать. Я со своей стороны, конечно, изложу откровенно наши оценки той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул, имея в виду прежде всего американские маневры вокруг Корейского полуострова с целью изолировать, наказать КНДР".

"Это очень опасные игры. Я уже упомянул о соглашении между США и республикой Корея о совместном ядерном планировании. Это серьезный шаг. Скажу об этом честно", - подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в субботу сообщалось, что Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

Глава МИД России находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля.

МИД РФ Сергей Лавров Лаос Южная Корея Чо Тхэ Ёль
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