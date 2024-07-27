Поиск

Лавров заявил, что идея Трампа о ленд-лизе для Украины не учитывает реалии

Лавров заявил, что идея Трампа о ленд-лизе для Украины не учитывает реалии
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Adam Gray/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Идея кандидата в президенты США Дональда Трампа о программе ленд-лиза для Украины - "подход бизнесмена", но комментировать предложения, не учитывающие сложившиеся реалии, в том числе территориальные, смысла нет, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Про Трампа я слышал, что он предложил вместо того, чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить 500 млрд долларов на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями получать с тех, кто будет в Киеве менять друг друга, деньги. Подход бизнесмена", - сказал он на пресс-конференции во Вьентьяне, комментируя опубликованную ранее статью экс-госсекретаря США Майка Помпео, в которой изложен возможный план Трампа по Украине.

При этом Лавров подчеркнул, что "не может комментировать многочисленные идеи", которые "несерьезны" и обусловлены "осознанием Западом бесперспективности расчета на поражение Российской Федерации".

"Когда будет что-то серьезное предложено, конечно, как сказал президент, мы всегда готовы к честному разговору с учетом сложившихся реалий. А реалии таковы, что у нас в Конституцию внесены изменения, в ней упомянуты четыре региона Российской Федерации, которые высказались на референдуме в пользу этого. Это одна из главных реалий, которые придется учитывать", - добавил глава МИД РФ.

Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля.

Украина США Дональд Трамп МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Коммерческий полет по программе Polaris Dawn с выходом в космос намечен на август

Лавров в субботу проведет переговоры с главой МИД Южной Кореи

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 23 интернет-спутника Starlink

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Позиция Нетаньяху может привести к кризису на переговорах о перемирии в Газе

Позиция Нетаньяху может привести к кризису на переговорах о перемирии в Газе
Олимпийские игры-2024

На церемонии открытия Олимпиады в Париже зажгли олимпийский огонь

На церемонии открытия Олимпиады в Париже зажгли олимпийский огонь

Полного восстановления движения поездов во Франции ждут на следующей неделе

Что произошло за день: пятница, 26 июля

ЦБ готов рассматривать новые способы для разблокировки активов россиян

Олимпийские игры-2024

Мэр Парижа заверила, что саботаж на железной дороге не помешает церемонии открытия ОИ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });