Лавров заявил, что идея Трампа о ленд-лизе для Украины не учитывает реалии

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Adam Gray/Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Идея кандидата в президенты США Дональда Трампа о программе ленд-лиза для Украины - "подход бизнесмена", но комментировать предложения, не учитывающие сложившиеся реалии, в том числе территориальные, смысла нет, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Про Трампа я слышал, что он предложил вместо того, чтобы Украине просто так деньги отдавать, выделить 500 млрд долларов на условиях ленд-лиза, чтобы долгими десятилетиями получать с тех, кто будет в Киеве менять друг друга, деньги. Подход бизнесмена", - сказал он на пресс-конференции во Вьентьяне, комментируя опубликованную ранее статью экс-госсекретаря США Майка Помпео, в которой изложен возможный план Трампа по Украине.

При этом Лавров подчеркнул, что "не может комментировать многочисленные идеи", которые "несерьезны" и обусловлены "осознанием Западом бесперспективности расчета на поражение Российской Федерации".

"Когда будет что-то серьезное предложено, конечно, как сказал президент, мы всегда готовы к честному разговору с учетом сложившихся реалий. А реалии таковы, что у нас в Конституцию внесены изменения, в ней упомянуты четыре региона Российской Федерации, которые высказались на референдуме в пользу этого. Это одна из главных реалий, которые придется учитывать", - добавил глава МИД РФ.

Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля.