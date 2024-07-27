Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита в Лаосе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров принимает участие в министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

Утром главы делегаций были приняты премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном. Открывая министерскую встречу, с приветственным словом выступил заместитель премьер-министра Лаоса, глава МИД страны Салёмсай Коммасит.

В зале заседания также присутствует госсекретарь США Энтони Блинкен, который ранее отложил свое турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона из-за встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. За столом между Лавровым и Блинкеном находятся представители Южной Кореи и Сингапура.

Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств АТР по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практического сотрудничества. В форуме принимают участие страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония. В этом году, как и в прошлом, на мероприятия ВАС приглашен Восточный Тимор как кандидат на вступление в АСЕАН.

Лавров находится с визитом в Лаосе с 25 по 27 июля. В четверг он провел ряд двусторонних встреч, а в пятницу принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН. В субботу также ожидается участие министра в Региональном форуме АСЕАН по безопасности (АРФ).