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Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары по нескольким населенным пунктам в Ливане.

"Ночью израильские ВВС нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболлы" как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана", - говорится в сообщении.

Ударам подверглись районы населенных пунктов Чабриха, Бордж-аш Шамали, Бекаа, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа, отмечает ЦАХАЛ.

В сообщении утверждается, что целями ударов были "тайники с оружием и террористическая инфраструктура" "Хезболлы".

Ранее о нанесении ударов сообщали ливанские СМИ. Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

В субботу сообщалось, что Мадждаль-Шамс подвергся удару: ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 человек, дети в возрасте от 10 до 12 лет.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла".

Представители "Хезболлы" отвергают обвинения в том, что удар по Мадждаль-Шамсу был нанесен его ракетой, сообщив в ООН, что на футбольное поле попала ракета системы противоракетной обороны Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на источник. "Представители "Хезболлы" сообщили ООН, что инцидент произошел в результате попадания в футбольное поле израильского противоракетного перехватчика, заявил представитель США", - говорится в сообщении.

ЦАХАЛ отрицает принадлежность ракеты Израилю.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 июля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан Хезболла США ООН ЦАХАЛ
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