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В Бангладеш стихли беспорядки, вспыхнувшие на прошлой неделе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти Бангладеш заявили, что после массовых беспорядков на прошлой неделе в понедельник не поступало информации о новых акциях протестов или актах насилия в стране, передают западные СМИ.

По данным СМИ, большинство жителей страны соблюдает комендантский час. Власти также продлили режим нерабочих дней на вторник. Военные разместили танки в нескольких местах в столице страны Дакке, силы безопасности регулируют движение немногочисленных автомобилистов.

Ранее местные студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года; ее отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. На прошлой неделе демонстрации переросли в беспорядки, в результате которых погибли, по меньшей мере, 147 человек, тысячи пострадали.

Накануне Верховный суд Бангладеш принял постановление о серьезном сокращении системы квотирования рабочих мест в органах власти: согласно его решению, лишь 7% мест зарезервируют для ветеранов и их родственников.

Однако после этого постановления местное студенческое движение выдвинуло ряд требований к правительству, включая возобновление работы университетских кампусов, восстановление доступа к интернету, увольнение ряда министров, сотрудников университетов и офицеров полиции, а также публичные извинения от премьер-министра Шейх Хасины. На их выполнение отвели 48 часов, однако в движении не уточнили, что последует в случае отказа их удовлетворить.

В правительстве пока не прокомментировали этот ультиматум.

Бангладеш
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