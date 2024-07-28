Ряд стран Европы призвали своих граждан покинуть Ливан и не ездить в Израиль

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МИД Бельгии, Франции и Норвегии в воскресенье призвали своих граждан, находящихся в Ливане, покинуть эту страну после кровопролитного обстрела Голанских высот.

"В связи с недавними событиями в регионе, после падения ракеты на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе, МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Израиль, Иерусалим и на Палестинские территории, а также в Ливан. Бельгийцам также рекомендуется покинуть Ливан", - говорится в заявлении бельгийского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Брюссель осуждает это нападение и призывает стороны на Ближнем Востоке к сдержанности и деэскалации.

На сайте МИД Франции также распространили заявление с осуждением удара по Голанским высотам и призвали французов воздержаться от поездок в Ливан, Израиль или на земли палестинцев.

"Франция напоминает, что по-прежнему крайне важно, чтобы французские граждане не ездили в Ливан, Израиль или на палестинские территории", - говорится в сообщении.

Норвежское внешнеполитическое ведомство в свою очередь также опубликовало призыв к гражданам Норвегии покинуть Ливан. По данным западных СМИ, Осло осудил атаки против мирных жителей в регионе и призвал стороны конфликта обеспечить им защиту.

Накануне сообщалось, что Мадждаль-Шамс подвергся удару: ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 человек, дети в возрасте от 10 до 12 лет.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла".

ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары по нескольким населенным пунктам в Ливане.

Представители "Хезболлы" отвергают обвинения в том, что удар по Мадждаль-Шамсу был нанесен его ракетой. Axios со ссылкой на источники сообщил, что представителя движения сообщили в ООН, что на футбольное поле попала ракета системы противоракетной обороны Израиля.

Израильская армия отрицает принадлежность ракеты Израилю.