Ряд стран Европы призвали своих граждан покинуть Ливан и не ездить в Израиль
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МИД Бельгии, Франции и Норвегии в воскресенье призвали своих граждан, находящихся в Ливане, покинуть эту страну после кровопролитного обстрела Голанских высот.
"В связи с недавними событиями в регионе, после падения ракеты на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе, МИД рекомендует воздержаться от любых поездок в Израиль, Иерусалим и на Палестинские территории, а также в Ливан. Бельгийцам также рекомендуется покинуть Ливан", - говорится в заявлении бельгийского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Брюссель осуждает это нападение и призывает стороны на Ближнем Востоке к сдержанности и деэскалации.
На сайте МИД Франции также распространили заявление с осуждением удара по Голанским высотам и призвали французов воздержаться от поездок в Ливан, Израиль или на земли палестинцев.
"Франция напоминает, что по-прежнему крайне важно, чтобы французские граждане не ездили в Ливан, Израиль или на палестинские территории", - говорится в сообщении.
Норвежское внешнеполитическое ведомство в свою очередь также опубликовало призыв к гражданам Норвегии покинуть Ливан. По данным западных СМИ, Осло осудил атаки против мирных жителей в регионе и призвал стороны конфликта обеспечить им защиту.
Накануне сообщалось, что Мадждаль-Шамс подвергся удару: ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 человек, дети в возрасте от 10 до 12 лет.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла".
ЦАХАЛ сообщил, что в ночь на воскресенье израильские ВВС нанесли удары по нескольким населенным пунктам в Ливане.
Представители "Хезболлы" отвергают обвинения в том, что удар по Мадждаль-Шамсу был нанесен его ракетой. Axios со ссылкой на источники сообщил, что представителя движения сообщили в ООН, что на футбольное поле попала ракета системы противоракетной обороны Израиля.
Израильская армия отрицает принадлежность ракеты Израилю.