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Air France и Transavia France отменили на два дня полеты в Ливан

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французские авиакомпании Air France и Transavia France отменили полеты в Ливан 29 и 30 июля из соображений безопасности, сообщает BFMTV со ссылкой на пресс-службу группы Air France-KLM.

Пассажирам отмененных рейсов пообещали индивидуальные консультации и перенос полета или денежную компенсацию. В группе пообещали отслеживать геополитическую ситуацию в Ливане.

Германские авиакомпании Lufthansa, Eurowings и Swiss отменили полеты в Бейрут вплоть до 5 августа. Об отмене рейсов также сообщали Turkish Airlines, ливанская Middle East Airlines, сингапурская The Business Times.

Ливанские СМИ сообщали, что самолеты израильских ВВС 28 июля совершили серию налетов на юг Ливана и отбомбились по четыре м городам. Это стало ответом на на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах. Ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 человек - дети в возрасте от 10 до 16 лет.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла", представители "Хезболлы" отвергают обвинения. Они сообщили в ООН, что на футбольное поле попала ракета системы противоракетной обороны Израиля.

Air France-KLM Turkish Airlines Бейрут Израиль Ливан Хезболла Transavia France
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