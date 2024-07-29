Минобороны сообщило о нейтрализации 39 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшую ночь 39 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в понедельник утром.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девятнадцать БПЛА самолетного типа над Курской, девять над Белгородской, три над Воронежской, пять над Брянской и три над Ленинградской областями", - говорится в сообщении.