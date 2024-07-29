Авиакомпании отменяют рейсы в Бейрут из-за обстрелов Ливана Израилем

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ливанская авиакомпания Middle East Airlines (MEA) отменила или задержала некоторые рейсы в Бейрут, объяснив это страховыми рисками, связанными с напряженностью, которую вызвали артиллеристские и ракетные удары Израиля по ливанской территории, сообщила сингапурская The Business Times.

Издание пишет, что в минувшее воскресенье MEA сообщило, что задержало вылет некоторых рейсов, которые должны были приземлиться в Бейруте ночью. Затем было объявлено о дополнительных задержках с посадкой рейсов в понедельник по "техническим причинам, связанным с распределением страховых рисков для воздушных судов между Ливаном и другими пунктами назначения", сообщили в MEA

Газета приводит данные веб-сайта отслеживания рейсов Flightradar24, которые свидетельствуют, что авиакомпании Lufthansa и Eurowings отменили три рейса в Бейрут, запланированные на вторую половину дня понедельника, о чем сообщается на информационном табло в аэропорту.

Два рейса в ночь на воскресенье отменила Turkish Airlines. SunExpress, Aegean Airlines, Ethiopian Airlines и MEA также отменили рейсы, которые должны были приземлиться в Бейруте в понедельник.

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и подвергли бомбардировке четыре ливанских города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылками на ливанские СМИ.

Израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в различных районах Ливана".

Атаки Израиля стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах. Ракета разорвалась на футбольном поле. Погибли минимум 12 человек - дети в возрасте от 10 до 16 лет.

Израильская армия обвинила в обстреле ливанскую группировку "Хезболла", представители "Хезболлы" отвергают обвинения. Они сообщили в ООН, что на футбольное поле попала ракета системы противоракетной обороны Израиля.