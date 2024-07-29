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В Кремле объявили о готовности продолжать развивать сотрудничество с Венесуэлой

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия развивает отношения с Венесуэлой во всех, в том числе чувствительных сферах, и готова продолжать это сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, не планирует ли Москва расширять сотрудничество с Каракасом, в том числе в оборонной сфере.

"Мы развиваем наши отношения с Венесуэлой во всех областях, в том числе, чувствительных, - ответил он. - Знаем о взаимных планах со стороны Венесуэлы. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и россиян, и поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой".

Ранее 29 июля президент Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы и подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашей конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле", - говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Он отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнёрства.

"Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле построения более справедливого и демократического миропорядка", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин Дмитрий Песков Каракас Венесуэла Николас Мадуро
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