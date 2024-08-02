ЕС сформировал команду для подготовки к возможному президентству Трампа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз собрал специальную команду официальных лиц, чтобы оценить возможные перемены политики США в случае победы на выборах экс-президента Дональда Трампа либо вице-президента Камалы Харрис, сообщает в пятницу Financial Times со ссылкой на источники.

"Это дискуссионный форум для размышлений, в частности, о том, как лучше всего подготовиться к Трампу", - рассказал изданию один из собеседников, знакомых с ситуацией.

Группа занимается разработкой стратегий на случай перемен позиций Вашингтона по некоторым вопросам, например, по торговле или дальнейшей поддержке Украины. Вместе с тем в ней обсуждают, какое влияние на ЕС может оказать президентство Харрис.

По словам одного из источников, "ключевые официальные лица обсуждают, на чем надо сфокусироваться больше всего".

Джо Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности президента. Он призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.