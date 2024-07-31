Издержки Delta Air в связи с недавним сбоем Microsoft составили порядка $500 млн

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Издержки Delta Air Lines Inc. в связи с недавним сбоем в системах Microsoft Corp. из-за обновления антивируса CrowdStrike составили порядка $500 млн, заявил глава авиакомпании Эд Бастиан на CNBC.

Основная часть расходов - это затраты компании на размещение в отелях пассажиров около 4 тыс. рейсов, отмененных Delta Air Lines из-за сбоя.

Бастиан отметил, что компании ничего не остается как требовать возмещения понесенных расходов.

Ранее стало известно, что Delta Air Lines привлекла Дэвида Бойса из юридической фирмы Boies Schiller Flexner для подачи судебного иска против IT-компаний. В прошлом Бойс представлял правительство США в антимонопольном иске против Microsoft, отмечает MarketWatch.

По словам Бастиана, CrowdStrike не предложила компании какой-либо финансовой компенсации и лишь заявила о готовности предоставить консультацию по вопросам ПО.

Акции Delta Air Lines теряют в цене 0,1% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 7,4%.

По оценкам Microsoft, порядка 8,5 млн устройств на основе операционной системы Windows были выведены из строя 19 июля в результате сбоя в антивирусном программном обеспечении CrowdStrike.