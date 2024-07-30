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Кремль считает, что оппозиция в Венесуэле должна признать победу Мадуро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Оппозиция в Венесуэле должна признать победу Николаса Мадуро на президентских выборах, важно, чтобы внешние силы не раскачивали ситуацию в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы видим, что оппозиция не хочет смириться со своим поражением, хотя мы считаем, что оппозиция должна это сделать, должна поздравить победителя этих выборов. Конечно же, очень важно, чтобы эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства", - сказал он на брифинге.

Так он прокомментировал беспорядки в Венесуэле, которые начались после объявления итогов президентских выборов.

Национальный избирательный совет Венесуэлы, несмотря на заявления о том, что подсчет голосов затруднили хакерские атаки, объявил Николаса Мадуро президентом на ближайшие шесть лет. По данным совета, действующий президент набрал 51,2% голосов , его основной соперник, оппозиционер Эдмундо Гонсалес Уррутиа - 44,2%.

После объявления итогов голосования в Каракасе начались протесты. По словам Мадуро, были задержаны несколько десятков нарушителей. В стычках пострадали 34 военнослужащих.

Уррутиа заявил сторонникам в Каракасе, что у него есть доказательства, что победил он.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сторонников к проведению "гражданских собраний" по всей стране в 11:00 (18:00 по Москве) во вторник.

Президент России Владимир Путин 29 июля поздравил Николаса Мадуро с переизбранием и подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы.

МИД Китая также поздравил Мадуро и заявил, что все стороны должны уважать выбор народа Венесуэлы, сообщила The Global Times.

29 июля девять стран Латинской Америки потребовали пересмотра итогов выборов в Венесуэле и срочного созыва встречи Организации американских государств (ОАГ).

Венесуэла Владимир Путин Дмитрий Песков Каракас Китай Николас Мадуро Эдмундо Гонсалес Уррутиа
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