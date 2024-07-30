Вашингтон считает, что войны между Израилем и "Хезболлой" можно избежать

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Дипломатия способна предотвратить полномасштабную войну между Израилем и ливанским движением "Хезболла", заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не считаем, что полномасштабная война неизбежна. Мы считаем, что ее все еще можно предотвратить", - сказала Жан-Пьер на брифинге в Белом доме.

По ее словам, президент США Джо Байден верит, что найти дипломатическое решение конфликту возможно.

"Если бы было какое-то дипломатическое решение со стороны "Хезболлы", оно положило бы конец атакам", - добавила она.

Комментарий Жан-Пьер прозвучал после сообщений о том, что Армия обороны Израиля нанесла удар по находившемуся в Бейруте командиру "Хезболлы", который, по информации израильских военных, причастен к обстрелу поселка Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах в минувшую субботу.

Издание "Гаарец" отмечает, что целью удара стал второй по значимости человек в движении - Фуад Шукр, ответственный за военную активность "Хезболлы". Его судьба пока остается неизвестной.

Позднее портал Ynet сообщил, что, по мнению израильских властей, "Хезболла" даст ответ на израильский удар по Бейруту.

"Согласно израильской оценке ситуации в сфере безопасности, "Хезболла" точно отреагирует на удар по бейрутскому району Дахия", - информирует портал.

По данным агентства ЭФЭ, в результате израильского удара погиб по меньшей мере один человек, еще несколько получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

27 июля ракета разорвалась на футбольном поле в населенном пункте Мадждаль-Шамс на контролируемых Израилем Голанских высотах. Удар привел к гибели 12 детей.

Израиль обвинил в обстреле "Хезболлу" и пообещал предпринять ответные действия.

В свою очередь, как "Хезболла", так и представители высшего руководства Ливана отвергли причастность Бейрута к этому инциденту. В частности, в СМИ появлялись данные о том, что на футбольном поле этого поселка разорвалась ракета системы противоракетной обороны Израиля.