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В G7 призвали Венесуэлу обнародовать подробные результаты президентских выборов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Страны "большой семерки" в среду обратились к Каракасу с призывом опубликовать полноценные данные о результатах голосования на президентских выборах, прошедших в Венесуэле в минувшее воскресенье.

"Мы призываем соответствующие органы опубликовать подробные результаты выборов в условиях полной прозрачности", - говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте МИД Италии.

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"Мы также просим представителей избирательной комиссии немедленно поделиться всей информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями", - отмечается в документе.

В G7 пояснили, что независимые наблюдатели, присутствовавшие на выборах, выразили в отчетах "серьезную обеспокоенность по поводу объявленных результатов президентских выборов в Венесуэле, а также тем, как проходил избирательный процесс, особенно в связи с нарушениями и отсутствием прозрачности при окончательном подсчете голосов".

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее объявил результаты выборов, согласно которым победу с 51,2% голосов одержал нынешний президент страны Николас Мадуро. Представители оппозиции в свою очередь заявляют, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.

G7 Венесуэла
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