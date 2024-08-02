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Лидер венесуэльской оппозиции анонсировала массовые акции протеста в субботу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала сограждан выйти на улицы 3 августа, чтобы выразить несогласие с переизбранием президента Николаса Мадуро, сообщают испаноязычные СМИ.

"Мир увидит силу и решимость нашего общества, нацеленного на то, чтобы жить в свободе", - сказала она и призвала жителей всех городов выйти на улицы.

"Мы должны оставаться непоколебимыми, организованными и мобилизованными", - подчеркнула Корина Мачадо.

Массовые протесты в Венесуэле начались после объявления итогов выборов, в те дни были задержаны более 1 тысячи человек. Кроме того, около 20 человек погибли, еще десятки получили травмы. После этой серии протестов Мадуро и министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявили о попытке государственного переворота.

Президентские выборы прошли в Венесуэле 28 июля. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что действующий президент Мадуро набрал 51,2% голосов. Оппозиция утверждает, что кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 73% голосов.

Николас Мадуро Корина Мачадо Венесуэла Эдмундо Гонсалес Уррутиа
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