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Что случилось этой ночью: четверг, 1 августа

В Белом доме заявили о работе над возвращением задержанных американцев, аятолла Хаменеи готовит удар по Израилю, пловчиха Кирпичникова взяла серебро на Олимпиаде

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме заявили о работе над возвращением задержанных за рубежом американцев. Джон Кирби заверил, что президент Байен лично занимается вопросом освобождения Гершковича.

- Аятолла Хаменеи после гибели Исмаила Хании отдал приказ о подготовке удара по Израилю. Об этом сообщает The New York Times, но иранские власти не комментировали данную инфорацию.

- Выступающая за Францию российская пловчиха завоевала серебро Олимпиады. Анастасия Кирпичникова заняла второе место на дистанции 1500 м вольным стилем.

- Руководитель "Военторга" задержан по делу о хищении денежных средств Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

- Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв может снизить ставку уже в сентябре. Уолл-стрит выросла в среду на его заявлении.

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