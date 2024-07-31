В Белом доме заявили о работе над возвращением задержанных за рубежом американцев

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - США прилагают все возможные усилия для возвращения на родину американских граждан, задержанных в других странах, заявил в среду советник Белого дома Джон Кирби.

"С самого начала работы этой администрации мы постоянно прилагаем все усилия для возвращения домой американцев, задержанных за границей", - сказал Кирби на брифинге.

Советник Белого дома, отвечая на вопрос журналиста о том, знают ли США о местонахождении американца Пола Уилана, сказал, что американский президент Джо Байден "лично уделяет огромное внимание" вопросу возвращения домой Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Ранее в госдепе США неоднократно призывали РФ освободить Уилана Гершковича.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, 29 марта 2023 года сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Журналисту предъявлено обвинение в шпионаже. По данным спецслужбы, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Уилан, который является также гражданином Ирландии и Канады и подданным Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). 15 июня 2020 года он был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения. Вину он не признает. Журналист отбывает наказание в мордовской исправительной колонии строгого режима.