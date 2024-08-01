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Лавров призвал все стороны не допустить дальнейшей дестабилизации на Ближнем Востоке

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров призвал все стороны, влияющие на ситуацию на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации, сообщили на Смоленской площади.

Министр сделал это заявление в телефонном разговоре с и.о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

"Стороны осудили убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране в период его пребывания на церемонии инаугурации президента Ирана Пезешкиана. Указано на неприемлемость политических убийств и крайне опасные последствия подобных действий, чреватых резкой эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и обвальной деградацией региональной обстановки", - говорится в сообщении российского МИД.

"Лавров призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения", - подчеркнули в министерстве.

Али Багери Кани Иран МИД Сергей Лавров ХАМАС
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