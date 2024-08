Совбез Израиля посоветовал согражданам оценивать риски поездок за границу

Находящимся за границей рекомендовано не демонстрировать связь с Израилем

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности Израиля вновь напомнил согражданам о необходимости еще раз подумать об оправданности планируемых поездок за рубеж в связи с угрозами со стороны Ирана, движений "Хезболла" и ХАМАС, пишет The Times of Israel.

По информации Совбеза, Иран и подконтрольные ему силы могут атаковать израильтян, а также посольства Израиля и синагоги. В Совете рекомендуют путешественникам не демонстрировать публично свою принадлежность к Израилю.

Предупреждение не распространяется на случай стыковок авиарейсов, если только они не имеют отношение к Сирии, Ливану, Ираку, Ирану и Йемену - "враждебным государствам", а также к странам с максимальным уровнем опасности, как Ливия, Алжир, Афганистан, Пакистан и Сомали. В Совбезе признали избегать рейсов, которые проходят над данными странами.

После гибели высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 августа подтвердил, что страна "находится на очень высоком уровне готовности к любому сценарию, и с оборонительными и с наступательными действиями". Он заверил, что за любым актом агрессии против Израиля последует "тяжелая расплата".

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявил, что за смертью Хании обязательно последуют ответные действия против Израиля. "Мы пока что обсуждаем тот способ, при помощи которого Ось Сопротивления и мы добьемся справедливости за мученическую смерть Хании", - цитирует его агентство Tasnim.

По информации газеты The National, на траурных мероприятиях в честь Шукра в Бейруте присутствовали тысячи человек. Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, выступая на церемонии, пообещал, что отряды "Хезболлы" 2 августа возобновят боевые действия у границы Ливана и Израиля. Единственным способом остановить конфликт он назвал прекращение израильской военной операции в секторе Газа.

Тело Хании самолетом перевезли из Тегерана в Доху, где его похогронят 2 августа. ХАМАС призвал в этот день арабский мир начать "день гнева" после пятничной молитвы. Кроме того, в ХАМАС заявили, что ставят на паузу на одну или две недели переговоры по соглашению с Израилем о прекращении огня в Газе и заложникам. "Нетаньяху не хочет заключения сделки, он говорит, что никто не может отговорить его от продолжения войны", - заявил источник в движении изданию The National.

Tasnim отмечает, что обстоятельства гибели Хании неясны, однако предварительная оценка ситуации показала причастность Израиля, при одобрении администрации США. Ранее считалось, что он погиб в результате авиаудара. Но источники сообщили The New York Times и The Jerusalem Post, что в гостевом доме в Тегеране, где находился Хания, сработало взрывное устройство, установленное там еще в июне; его активировали дистанционно. The Jerusalem Post также утверждает, что вопреки частому мнению, Хания чинил больше препятствий возможной сделке ХАМАС и Израиля по заложникам, нежели лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.

В связи с эскалацией ситуации глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что иорданские власти не позволят превратить территорию страны в поле боя. "Всякий, кто нарушит воздушное пространство Иордании, встретит отпор", - отметил министр. Кроме того, по данным The Times of Israel, министр обвинил Израиль в том, что убийством Хании он подрывает переговоры, которые идут при посредничестве США, Египта и Катара. Сафади призвал СБ ООН вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Шесть авиакомпаний на данный момент отменили рейсы в Израиль - Delta Air Lines, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India, а также частично FlyDubai. В аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве находятся 70 тыс. человек: одни пытаются вылететь на еще не отмененных рейсах, другие желают сдать билеты, опасаясь, что потом не смогут возвратиться домой. Но глава Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай заявил, что израильское воздушное пространство безопасно, причем к таким выводам пришли и Федеральное управление гражданской авиации США, и Европейское агентство безопасности полетов.