ЕК предложила Венгрии и Словакии использовать хорватский коридор для покупки нефти

В Будапеште считают этот способ ненадежным

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент Еврокомисии Валдис Домбровскис ответил на запрос Венгрии и Словакии относительно прекращения поставок нефти "ЛУКОЙЛа" через Украину, указав, что Украина не ставит под угрозу поставки нефти в эти страны, и предложил использовать маршрут поставок через Хорватию, написал в соцсети глава МИД Венгрии Питер Сийярто в соцсети.

Однако, по его словам, Хорватия "не является надежной транзитной страной". "Она ненадежна, потому что с начала войны плата за транзит нефти была увеличена в пять раз по сравнению со средними рыночными значениями", - заявил министр.

Кроме того, в расширение мощностей не были сделаны необходимые инвестиции, а данные по максимальной мощности не доказаны.

В июле Киев ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию (обеспечивает около трети импорта в страну), так и в Словакию (40-45%).

Венгрия и Словакия совместно обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций. Если же вопрос не решат, его могут передать в арбитражный суд, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной, заявили в этих странах.

1 августа представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что по информации, которой располагает Еврокомиссия, а также проведенному анализу, санкции Украины против "ЛУКОЙЛа" не затронут транзит по нефтепроводу "Дружба", если владельцем нефти не является эта компания.

"Могу подтвердить, что службы комиссии пришли предварительно к заключению, что срочные консультации (по нефтеснабжению Венгрии и Словакии - ИФ) не требуются, потому что на этой стадии нет признаков непосредственных рисков для безопасности снабжения этих двух стран", - сказал он.

Уйвари сообщил, что исполнительный Домбровскис обсуждал этот вопрос с украинским премьером Денисом Шмыгалем. После этого обмена мнениями было адресовано второе письмо Венгрии и Словакии, чтобы изложить им предварительный анализ и побудить обе страны предоставить Еврокомиссии дополнительную и подробную информацию.

Другой представитель ЕК Адальберт Янц заявил: "Предварительный анализ показал, что в июле недостающий объем от "ЛУКОЙЛа" был замещен другими поставщиками по трубопроводу "Дружба", и, как мы сообщали, есть другая альтернатива для Венгрии и Словакии с увеличением импорта по трубопроводу из Хорватии, имеющему достаточную мощность, чтобы учесть потребности обеих государств".

"Это предварительный анализ, и обсуждения с этими странами продолжаются, (...) мы достигли прогресса на пути диверсификации в снабжении нефтью, и сырая российская нефть представляет всего 3% поставок по всему ЕС", - сказал Янц.