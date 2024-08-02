Глава Пентагона будет лично руководить усилением войск США на Ближнем Востоке для защиты Израиля

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин возьмет на себя руководство миссией по усилению позиций военных США на Ближнем Востоке, чтобы помочь Израилю с обороной. Об этом сообщила в пятницу представитель американского Минобороны Сабрина Сингх.

"Министр будет руководить предстоящей перегруппировкой сил, призванной усилить позиции ВС США по всему ближневосточному региону, чтобы еще более укрепить оборону Израиля и гарантировать готовность США реагировать на этот развивающийся кризис", - сказала Сингх на брифинге.

При этом она отметила, что перегруппировка может подразумевать и отправку в регион дополнительного персонала. Сингх уточнила, что решение о сроках прибытия нового контингента и его численности еще не приняли.

Ранее The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что командование ВС США готовится направить дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана и военизированных формирований в секторе Газа, Ливане и Йемене атаковать Израиль в предстоящие дни в качестве мести за смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Однако командование еще не решило, сколько самолетов отправят в регион. Остин также пока не распорядился о развертывании этих сил.

NYT напоминает, что во время атаки Ирана на Израиль 13 апреля ВВС США, базировавшиеся в Иордании и Саудовской Аравии, вместе с истребителями Франции, Великобритании и Иордании перехватили более 80 БПЛА. Однако Иран заранее уведомил об обстреле, дав Пентагону время перебросить дополнительные корабли и самолеты в регион, а американским командирам – договориться о доступе самолетов США в воздушное пространство других стран, о координации действий между авиацией и наземными системами ПВО.

В этот раз, уточняют собеседники NYT, неясно, будет ли у Израиля и его союзников так же много времени, чтобы подготовиться к возможной атаке Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели Хании в Тегеране, а также после того, как армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, ликвидировав командира движения "Хезболла" Фуада Шукра.

Позднее NYT со ссылкой на источники сообщало, что руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании. Затем президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пообещал помощь в защите от угроз со стороны Ирана.