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США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана

США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана
Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх
Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - США усилят группировку сил, развёрнутых на Ближнем Востоке, для защиты американских войск в регионе и Израиля в связи с угрозами со стороны Ирана и ближневосточных группировок ХАМАС и "Хезболла", сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, "министр обороны (Ллойд Остин - ИФ) будет руководить многочисленными предстоящими действиями по наращиванию численности вооруженных сил, чтобы усилить силовую защиту вооруженных сил США по всему региону, оказать повышенную поддержку обороне Израиля и убедиться, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на этот развивающийся кризис".

Синх сообщила, что Остин приказал ударной группе USS Abraham Lincoln заменить ударную группу USS Theodore Roosevelt, которая в настоящее время действует в Оманском заливе. Кроме того, на Ближний Восток и в Средиземное море также будут направлены эсминцы и крейсеры, способные осуществлять противоракетную оборону". Остин также отдал приказ о развертывании в регионе истребительной эскадрильи.

Представитель Пентагона отметила, что наращивание оборонного потенциала стало результатом состоявшихся накануне переговоров президента США Джо Байденом и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также последовавших переговоров Остина с израильским коллегой Йоавом Галантом

"Глобальная оборона Соединенных Штатов динамична, и Минобороны сохраняет способность к быстрому развертыванию в ответ на возникающие угрозы национальной безопасности", - сказала Сингх.

Ранее руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании. В ХАМАС возложили ответственность за гибель Хании на Израиль и при этом заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за произошедшее.

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что гибель Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра в результате израильского удара по Бейруту означает новый этап конфликта с Израилем на многих фронтах.

Хроника 07 октября 2023 года – 03 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ближний Восток Джо Байден Иран Пентагон США Сабрина Сингх
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