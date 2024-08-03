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Очередной раунд переговоров между Израилем и ХАМАС завершился неудачей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Переговоры Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС, состоявшиеся в субботу в Каире, не принесли результатов, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"Переговоры не привели к прорыву, они зашли в тупик", - написал Равид в соцсети X.

"До возможного соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа еще далеко", - добавил журналист.

Накануне стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским переговорщикам отправиться в субботу в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

В офисе Нетаньяху заявили, что все требования Израиля остаются прежними, в соответствии с предложениями от 27 мая, в то время как "ХАМАС требует десятков изменений".

В заявлении канцелярии израильского премьера также отмечалось, что, по мнению Израиля, препятствием на пути к соглашению является лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар, а не Нетаньяху.

Ранее Axios со ссылкой на двух представителей американских властей сообщил, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху призвал Израиль к сдержанности и работе над сделкой о перемирии.

До этого издание со ссылкой на неназванных американских чиновников писало, что в Вашингтоне обеспокоены вероятностью того, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может сорвать переговоры по достижению соглашения о прекращении огня в Газе. Портал напоминал, что Хания был главным переговорщиком с Катаром и Египтом по сделке с Израилем.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит рано утром в среду в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении Израиль. В Израиле пока не взяли на себя ответственность за убийство. При этом ранее в ХАМАС заявили, что американская сторона наряду с израильской несет ответственность за гибель Хании.

Биньямин Нетаньяху Джо Байден Израиль США ХАМАС
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