Западные законодатели требуют от президента Венесуэлы Мадуро сложить полномочия

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американские и европейские законодатели выступили в пятницу с совместным заявлением, в котором пообещали привлечь президента Венесуэлы Николаса Мадуро к ответственности, если он откажется сложить власть.

"Наши правительства внимательно следят за ситуацией в Венесуэле и будут работать сообща, чтобы привлечь Мадуро к ответственности, если он продолжит игнорировать демократическую волю венесуэльских избирателей и похитит результаты еще одних выборов", - говорится в заявлении.

Заявление подписали председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол, а также их коллеги из Армении, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.

В заявлении утверждается что результаты президентских выборов в Венесуэле, победителем которых стал Мадуро, были сфальсифицированы и что якобы было достаточно доказательств того, что на их победил представитель оппозиции Эдмундо Гонсалес.

Законодатели призвали Мадуро и Гонсалеса начать переговоры о мирной передаче власти.

Накануне председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо по итогам подсчета 96,87% голосов подтвердил победу Мадуро. Согласно обновленным данным, Мадуро набрал 51,95% голосов, Гонсалес - 43,18%.