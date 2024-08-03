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Власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном авиарейсе

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Гражданам США, планирующим покинуть Ливан из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, следует сделать это на любых доступных авиарейсах, сообщили в субботу в американском посольстве в Бейруте.

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"Мы призываем тех, кто планирует покинуть Ливан, забронировать любые доступные билеты, даже если рейс вылетает не немедленно или же если пункт назначения не вполне соответствует вашим предпочтениям", - говорится в заявлении посольства.

Американцам, не желающим покидать Ливан, посольство советует "подготовиться на случай экстренных ситуаций, а также - на случай, если придется в течение продолжительного времени укрываться дома".

Такие рекомендации посольство опубликовало на фоне опасений, что Иран и его союзники, в частности, ливанская группировка "Хезболла", готовят удары по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Иранские власти обвинили в этом убийстве именно Израиль.

США Ливан Хезболла ХАМАС Исмаил Хания
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