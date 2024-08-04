Трампу назначили слушания по вопросу дальнейшего рассмотрения дела о вмешательстве в выборы

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Федеральный судья Таня Чаткен назначила на 16 августа слушания для рассмотрения дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы, чтобы определить, как продолжить его рассмотрение, сообщает CNN, ссылаясь на распоряжение суда.

Это будет первый раз, когда дело вернется на рассмотрение после того, как Верховный суд предоставил Трампу полный иммунитет, касающийся его официальных действий в качестве американского президента.

Судье предстоит решить, попадает ли под иммунитет дело о вмешательстве в выборы.

В распоряжении отмечается, что присутствие на суде самого Трапа не является обязательным.