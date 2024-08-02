Трамп опасается начала Третьей мировой войны из-за обострения на Ближнем Востоке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Кандидат от Республиканской партии в президенты США Дональд Трамп заявил Fox News, что обеспокоен возможностью начала Третьей мировой войны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Я обеспокоен возможностью Третьей мировой войны до того момента, как я буду там (на посту президента США - ИФ)", - ответил он на вопрос журналиста о ситуации на Ближнем Востоке.

"И у нас не будет Третьей мировой войны, если в Белом доме буду я", - отметил бывший президент США.

По мнению Трампа, существует "большая проблема", так как в мире "никто не уважает президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, а также после того, как Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту, убив командира движения "Хезболла" Фуада Шукра.