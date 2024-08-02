Кампания Харрис собрала в июле $310 млн, в два раза больше штаба Трампа

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис получила в июле $310 млн пожертвований, что более чем в два раза превышает сборы у экс-президента Дональда Трампа за тот же период, сообщает The Washington Post.

"Кампания Харрис объявила в пятницу утром, что собрала в июле $310 млн. Это самая крупная сумма в предвыборном цикле 2024 года", - информирует газета.

Издание со ссылкой на данные штаба Харрис отмечает, что две трети этих средств поступили от тех, кто впервые решил внести деньги. Кроме того, более $200 млн собрали в первую неделю после выхода из предвыборной гонки президента США Джо Байдена.

Отмечается, что Трамп за июль в свою очередь собрал $138,7 млн.

В штабе вице-президента уточнили, что всего в кассе насчитывается $377 млн. По данным газеты, в то же время у кампании Трампа - $327 млн.

The Washington Post пишет, что точные цифры будут известны позднее в августе, когда кампании предоставят официальные финансовые отчеты.

По данным издания, Харрис заручилась поддержкой тех сил, кто не демонстрировал симпатий к Байдену. Так, в ее штабе сообщили, что в июле поступило в 10 раз больше взносов от молодежи, чем в июне.

В июле сообщалось, что более 170 тыс. волонтеров зарегистрировались для помощи кампании Харрис с агитацией и другими мероприятиями по привлечению избирателей.

Ранее сообщалось, что Национальный демократический комитет США принял регламент, который позволит Харрис официально стать кандидатом в президенты от демократов уже к 7 августа, то есть до партийного съезда, проведение которого намечено на 19-22 августа в Чикаго. Голосование за претендентов на номинацию будет проводиться с 1 по 7 августа с помощью электронных бюллетеней, которые будут направлены делегатам съезда.

Байден 21 июля объявил, что покидает президентскую гонку, однако продолжит выполнять свои обязанности президента и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Харрис. Позднее она заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.