Поиск

"Хезболла" выпустила по Израилю в ночь на воскресенье около 30 ракет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на воскресенье движение "Хезболла" выпустило по южным районам страны порядка 30 снарядов реактивной системы залпового огня.

"После того, как ночью на севере Израиля прозвучали сирены, было обнаружено около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны", - говорится в сообщении в телеграм-канале армейской пресс-службы.

В нем уточняется, что один снаряд упал в районе Бейт-Гилеля, несколько - в открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.

В мире"Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю"Хезболла" нанесла массированный удар по ИзраилюЧитать подробнее

ЦАХАЛ проинформировала, что в ответ "израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке "Хезболлы", с которой были выпущены снаряды, и по террористической инфраструктуре в районе Марджаюна на юге Ливана". Кроме того, израильская артиллерия открыла огонь "для устранения угроз в районе Одайсех".

Ранее об обстреле территории Израиля с использованием десятков реактивных снарядов системы залпового огня типа "Катюша" заявила "Хезболла".

В заявлении движения говорится, что "шквал ударов" стал ответом на атаки Израиля по ливанским населенным пунктам Кфаркелла и Дейр-Сириан, где пострадали мирные жители.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства ранее на этой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советник лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября 2023 года – 04 августа 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ХАМАС Бейрут Ливан Хезболла ЦАХАЛ Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 августа

Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать по переговорам в Газе

Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать по переговорам в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

"Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю

"Хезболла" нанесла массированный удар по Израилю

Трамп и предвыборный штаб Харрис спорят по поводу даты дебатов

Трамп и предвыборный штаб Харрис спорят по поводу даты дебатов

КСИР назвал причиной гибели главы политбюро ХАМАС попадание в его резиденцию снаряда

Группа Aerosmith заявила, что больше не будет гастролировать

Группа Aerosmith заявила, что больше не будет гастролировать

Что случилось этой ночью: суббота, 3 августа

Обострение палестино-израильского конфликта

США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана

США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке на фоне заявлений из Тегерана

Избирком Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах после подсчета 97% голосов

Избирком Венесуэлы подтвердил победу Мадуро на выборах после подсчета 97% голосов

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США

Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения кандидатом в президенты США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });