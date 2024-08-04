"Хезболла" выпустила по Израилю в ночь на воскресенье около 30 ракет

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ночь на воскресенье движение "Хезболла" выпустило по южным районам страны порядка 30 снарядов реактивной системы залпового огня.

"После того, как ночью на севере Израиля прозвучали сирены, было обнаружено около 30 снарядов, летевших со стороны Ливана, большинство из которых были перехвачены системой противовоздушной обороны", - говорится в сообщении в телеграм-канале армейской пресс-службы.

В нем уточняется, что один снаряд упал в районе Бейт-Гилеля, несколько - в открытой местности. Сообщений о пострадавших не поступало.

ЦАХАЛ проинформировала, что в ответ "израильские ВВС нанесли удар по пусковой установке "Хезболлы", с которой были выпущены снаряды, и по террористической инфраструктуре в районе Марджаюна на юге Ливана". Кроме того, израильская артиллерия открыла огонь "для устранения угроз в районе Одайсех".

Ранее об обстреле территории Израиля с использованием десятков реактивных снарядов системы залпового огня типа "Катюша" заявила "Хезболла".

В заявлении движения говорится, что "шквал ударов" стал ответом на атаки Израиля по ливанским населенным пунктам Кфаркелла и Дейр-Сириан, где пострадали мирные жители.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства ранее на этой неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советник лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте.