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Байден попросил Нетаньяху прекратить дезинформировать по переговорам в Газе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Нетаньяху заявил, что не следует дезинформировать его о положении дел с переговорами по перемирию и освобождению заложников в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

"Президент США Джо Байден во время телефонного разговора в четверг попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху "перестать вешать ему лапшу на уши", пишет издание в воскресенье.

Оно отмечает, ссылаясь на сообщение телеканала 12 News, что "вспышка гнева произошла после того, как Нетаньяху сказал Байдену, что Израиль продвигается вперед в переговорах с ХАМАС по соглашению о заложниках в обмен на прекращение огня и вскоре направит делегацию для возобновления переговоров".

Газета напоминает, что "Байден и ранее высказывал мнение, что Нетаньяху намеренно тянет время по внутриполитическим причинам".

The New York Times пишет, что Байден также заявил, что убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране было "неудачно спланировано и произошло как раз в тот момент, когда американцы надеялись, что переговоры приближаются к финальной точке".

Нетаньяху это отрицал, заявив, что Израиль не является стороной, препятствующей переговорам, и возлагая вину на ХАМАС.

Как ранее сообщала The Times of Israel, ссылаясь на канцелярию премьера, Нетаньяху поручил израильским переговорщикам отбыть в субботу в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Джо Байден Израиль Иран ХАМАС Биньямин Нетаньяху
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