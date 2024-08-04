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Командующий CENTCOM прибыл на Ближний Восток на фоне обострения ситуации в регионе

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла в субботу прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному нападению на Израиль со стороны Ирана в ответ на убийство высокопоставленных лидеров ХАМАС и "Хезболлы", пишет Axios со ссылкой на источники.

Курилла "воспользуется этой поездкой, чтобы попытаться мобилизовать ту же международную и региональную коалицию, которая защищала Израиль от нападения Ирана 13 апреля", сообщил порталу американский чиновник.

Командующий, как ожидается, посетит несколько стран Персидского залива, Иорданию и Израиль, говорится в публикации. При этом Иордания "станет ключевой остановкой в его поездке", поскольку иорданцы сыграли важную роль во время атаки 13 апреля, перехватив иранские беспилотники, которые вторглись на их территорию, направляясь в Израиль, и позволив американским и израильским самолетам использовать свое воздушное пространство".

В то же время, отмечает Axios, администрация США обеспокоена тем, что мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран в этот раз "может оказаться сложнее", поскольку убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании связано с войной в секторе Газа, "которая вызвала резкие антиизраильские настроения во всем регионе".

Как пишет издание, в Вашингтоне рассчитывают, что Иран будет действовать по тому же сценарию, что и 13 апреля, но удары могут быть более масштабными, кроме того, в них может быть задействована "Хезболла" из Ливана.

Три официальных представителя США и Израиля заявили порталу, что ожидают нападения Ирана уже в понедельник.

Как ранее заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, в связи с угрозами со стороны Ирана и группировок ХАМАС и "Хезболла" США усилят группировку сил на Ближнем Востоке для защиты американских войск в регионе и Израиля.

По ее словам, "министр обороны (Ллойд Остин - ИФ) будет руководить многочисленными предстоящими действиями по наращиванию численности вооруженных сил, чтобы усилить силовую защиту вооруженных сил США по всему региону, оказать повышенную поддержку обороне Израиля и убедиться, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на этот развивающийся кризис".

Ближний Восток Вашингтон Израиль Иордания CENTCOM Хезболла
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