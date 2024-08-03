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Еще три мирных жителя получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - После повторного обстрела Шебекино ранены двое, в результате атаки беспилотника по частному дому в селе Березовка Борисовского района ранена женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

Он добавил, что в Шебекине в результате прилетов есть повреждения на территории двух микрорайонов.

"От прямого попадания снаряда в частный дом начался пожар, сотрудниками МЧС открытое горение оперативно ликвидировано. Еще в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады", - уточнил Гладков.

Днем в субботу Гладков сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела Шебекино.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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