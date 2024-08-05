Военные Бангладеш подтвердили отъезд из страны премьер-министра

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер уз-Заман заявил в понедельник, что премьер Шейх Хасина покинула территорию страны.

"Командующий подтвердил, что Шейх Хасина бежала из страны, и заявил, что поможет сформировать временное правительство", - информирует The Times of India.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Шейх Хасина сложила полномочия премьера и улетела из Бангладеш.

Командующий заверил, что власти проведут расследование всех случаев гибели населения в ходе беспорядков и призвал доверять армии. Также генерал обратился с призывом к согражданам избегать актов насилия, соблюдать закон и порядок.

Между тем, по некоторым данным, протестующие подожгли офис партии премьера "Авами лиг" в Дакке.

Тем временем пограничные силы безопасности Индии переведены на усиленный режим несения службы более чем на 4 тыс. км границы с Бангладеш.

Протесты в Бангладеш начались в июле в одном из университетских кампусов - студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.