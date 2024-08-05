Военные Бангладеш обещают сформировать временное правительство

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Командующий сухопутными войсками Бангладеш генерал Вакер уз-Заман заявил в понедельник, что премьер Нейх Хасина покинула территорию страны, и добавил, что военные восстановят порядок и сформируют временное правительство.

"Командующий подтвердил, что Шейх Хасина бежала из страны, и заявил, что поможет сформировать временное правительство", - сообщает издание The Times of India.

Уз-Заман заверил, что военные восстановят порядок, и призвал население к сотрудничеству. "В Бангладеш сформируют временное правительство. Пожалуйста, продолжайте верить в армию, мы рассмотрим все ваши требования и восстановим мир в стране. Мы также восстановим порядок, если вы будете с нами сотрудничать. Пожалуйста, помогите мне, мы не сможем ничего достичь путем беззакония и насилия", - приводит издание слова уз-Замана.

Он заверил, что власти расследуют гибель людей в ходе беспорядков. Генерал обратился с призывом к согражданам избегать актов насилия, соблюдать закон и порядок.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Шейх Хасина сложила полномочия премьера и улетела из Бангладеш. По некоторым данным, демонстранты подожгли офис партии премьера "Авами лиг" в Дакке. Кроме того, по данным The Times of India, тысячи демонстрантов ворвались в резиденцию министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камаля разгромили комплекс.

По данным западных СМИ, в Дакке демонстранты подожгли мемориальный музей Бангабандху, который был резиденцией Муджибура Рахмана - первого президента и премьера Бангладеш, отца Шейх Хасины.

Пограничные силы безопасности Индии переведены на усиленный режим несения службы более чем на 4 тыс. км границы с Бангладеш.

Протесты в Бангладеш начались в июле, когда студенты выступили против возврата практики квотирования 30% рабочих мест для членов семей ветеранов войны за независимость страны 1971 года. Эту практику отменили в 2018 году, но вернули по решению суда в июне этого года. Студенты сочли ее дискриминационной, особенно с учетом высокой безработицы в стране.