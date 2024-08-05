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Переговоры Израиля с ХАМАС пока на паузе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Переговоры между Израилем и ХАМАС о перемирии в секторе Газа и возвращении заложников не будут возобновляться, пока Иран не предпримет ответные действия на убийство главы политбюро группировки Исмаила Хании и пока ХАМАС не найдет Хании замену, сообщает The Times of Israel со ссылкой два информированных источника.

Собеседники издания отмечают, что Иран, по некоторым данным, может нанести удар по Израилю, самое ранее, в ночь на 6 августа. Также они полагают, что новый глава политбюро будет выбран в ближайшие дни.

После этого переговоры возобновятся, однако собеседники издания полагают, что прийти к соглашению станет гораздо сложнее в связи с гибелью Хании.

На этих выходных команда переговорщиков из Израиля находилась в Катаре, однако в основном для двусторонних переговоров с Египтом, который вместе с Катаром и США выступает посредником между Иерусалимом и ХАМАС.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. В ХАМАС обвинили в нападении Израиль.

Израиль Иран ХАМАС Газа Исмаил Хания
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