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Имя нового лидера ХАМАС объявят в ближайшие дни

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Имя нового лидера ХАМАС станет известно в ближайшие дни, сообщили в понедельник иранские СМИ со ссылкой на заместителя главы политбюро радикального движения Халиля аль-Хайю.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране, куда был приглашен на церемонию инаугурация президента Ирана Масуда Пезешкиана.

В палестинской группировке возложили ответственность за нападение на Израиль.

В Иране и ХАМАС пообещали наказать Израиль и нанести по нему ответный удар.

Аль-Хайя, которого цитируют иранские СМИ, заявил, что ХАМАС "продолжит путь борьбы, джихада и сопротивления до полного освобождения Палестины".

В числе возможных преемников Хании на посту главы политбюро ХАМАС называют Халеда Машааля, который в настоящее время является одним из руководителей палестинского движения за рубежом, а также аль-Хайю.

Машааль уже возглавлял ХАМАС с 1996 по 2017 годы.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ армия Израиля начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Израильские власти задались целью обезглавить ХАМАС и положить конец его правлению и военному присутствию в анклаве. За время проведения операции, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 40 тыс. человек.

ХАМАС
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