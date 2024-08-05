Вашингтон не считает неизбежным конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти США считают возможным предотвратить масштабный конфликт на Ближнем Востоке, несмотря на обострение противостояния между Ираном и Израилем, заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы не считаем, что конфликт неизбежен. При этом мы готовимся на случай конфликта", - сказал он и напомнил, что США ранее выражали готовность помогать Израилю "защищаться от Ирана и террористических группировок".

По словам Миллера, США призывают все стороны на Ближнем Востоке проявить сдержанность.

Говоря о возможных планах Ирана по нанесению ударов по Израилю, Миллер отметил: "Мы работаем над тем, чтобы этого избежать".

Комментируя визит в Тегеран секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, Миллер заявил, что Вашингтон не считает, что Москва способна обеспечить деэскалацию на Ближнем Востоке.

"У нас нет ожиданий того, что Россия сможет сыграть заметную роль в обеспечении деэскалации", - сказал он.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.