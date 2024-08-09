Начальник Генштаба Израиля и глава CENTCOM США провели вторую за неделю встречу

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви и глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Эрик Курилла провели в пятницу переговоры в Израиле.

"Начальник Генштаба и командующий CENTCOM дали оценку ситуации в сфере безопасности и по стратегическим вопросам, а также обсудили совместную подготовку при реагировании на угрозы на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Кроме того, Курилла посетил подземный оперативный центр израильских ВВС в штаб-квартире ЦАХАЛ, чтобы провести встречу с командующим ВВС Томером Баром.

Встреча Халеви и Куриллы стала второй за эту неделю. Предыдущая прошла в понедельник.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства на минувшей неделе главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы - Фуада Шукра в Бейруте. Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за их гибель.

Ранее издание The New York Times сообщало со ссылкой на источники, что руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи распорядился провести прямую атаку на Израиль в ответ на убийство Хании.